Genel Müdür Özkök: Mektebim Koleji'nin patronu yok, yatırımcısı var

BURSA'da 12 bin metrekare kapalı alanda eğitim veren Mektebim Koleji, yenilikçi nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor. Başka kolejlerle rekabet etmediklerini söyleyen Genel Müdür Servet Özkök, "Bizim okullarımızın en önemli özelliği, okulları eğitimciler yönetiyor. Biz daha fazla para kazanalım, daha fazla kar elde edelim amacıyla faaliyetini sürdüren bir kurum değiliz. Aksine daha çok istihdam yaratalım, daha iyi eğitim verelim. Kendisiyle rekabet eden bir kurumuz" dedi.

Mektebim Koleji'nin Bursa'daki yeni yapılanması gazetecilere anlatıldı. Mektebim Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sancak, Genel Müdür Servet Özkök, Genel Müdür Yardımcısı Banu Gürün, Yabancı Diller Müdürü Lale Muti, Bursa Bölge Sorumlusu Ayhan Kakız ve Kampüs Müdürü Yahya Kumru'nun katıldığı toplantıda eğitim sektörü de değerlendirildi. Eğitim sektöründeki sıkıntılar hakkında konuşan Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, "Eğitim sektörünün Türkiye'deki genel sıkıntısı, nitelik değil nicelikten hareket edilmesi. Daha çok sayıda öğrenci, daha çok sayıda okul olmasıyla övünülmesi. Finansal yeterliliğe bakmadan 'Franchis' sistemiyle okul sayısının arttırılmaya çalışılması ve bununla ilgili herhangi bir teminat yapısının ne yazık ki oluşturulmamış olması. Bir özel okulun genel müdürü açıklama yapıyor ve diyor ki, '500 tane okul olacağız. Hedefimiz bu'. Peki bu 500 tane okul içinde sıkıntı yaşayan okullar olursa, bu okulların sıkıntılarını kim giderecek? 'Franchis' sisteminde 'franchis' gelirinin gelirini toplayan yapının, aynı şekilde 'franchis'lar sıkıntı yaşadıklarında, bu sıkıntıları gideren bir yapı olması gerekiyor. Sektörün bir diğer problemi avans sistemiyle ücretlerin çok önceden toplanmış olması. Önceden toplanan ücretler ne yazık ki kontrol edilmeden harcandığında dönem içinde sıkıntılar yaşanabiliyor. Sermaye yeterliliği olmayan özel okullarda şu dönemde sıkıntılar yaşadığını ne yazık ki üzülerek izliyoruz" diye konuştu.

'BİZİM PATRONUMUZ YOK, YATIRIMCIMIZ VAR'

Mektebim Koleji'nin temel yaklaşımının itibar olduğunu belirten Özkök, "Biz itibarlı kurum oluşturacağız. Nitelik anlamda niteliğe yatırım yapacağız. Nicelik daha sonra gelecek. Sayıca 'şu kadar öğrencimiz var' diye övünmek yerine hazırladığımız projelerle daha iyi neler yaparız bunun üzerinde duracağız. Şanslıyız çünkü bizlerin kurum olarak patronu yok, bizlerin yatırımcısı var ve profesyonel bir yönetimle ve yaklaşımla yönetilen kurumumuz kısa vadeden başlayarak, değişimi sektör içinde fark ediliyor. Uzun vadede bunun çok daha iyi yerlere gideceğine inanıyorum" dedi.

DHA'YA ÖZEL KONUŞTU

Toplantının ardından DHA muhabirine özel konuşan Servet Özkök, "Mektebim Koleji 36 kampüs, 22 bin öğrencisiyle Türkiye'deki önemli okul zincirlerinden bir tanesi. Bizim önceliğimiz çocuklar. Biz daha fazla para kazanalım, daha fazla kar elde edelim amacıyla faaliyetini sürdüren bir kurum değiliz. Aksine daha çok istihdam yaratalım, daha iyi eğitim verelim derdindeyiz. Kendisiyle rekabet eden bir kurumuz. Eğitim kadromuz her geçen gün yenileniyor. Daha iyi eğitimcilerle biraraya geliyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz; Çocuklarımız için ve eğitim için yapacağımız her şey Türkiye'nin geleceğine olan yatırımdır. Biz çocuklara inanıyoruz. Çocuklara inandığımız için en değerlilerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimize neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bununla ilgili 'sana değer öğretmenim' dedik. Bu kapsamda öğretmenlerimize yüksek lisans eğitimi verdiriyoruz. Bütün öğretmenlerimiz zaman içinde yüksek lisansa sahip olacak. Öncelikle ilk sınıflarımızı gönüllü öğretmenlerimizden seçerek oluşturduk" şeklinde konuştu.