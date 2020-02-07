Haberler » Yaşam » Genel Müdür Poyraz'dan Başkan Şahin'e ziyaret - Haberler

Genel Müdür Poyraz'dan Başkan Şahin'e ziyaret

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği Müdürü Özkan İnci, Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret etti.

07.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:21Genel Müdür Poyraz'dan Başkan Şahin'e ziyaret
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği Müdürü Özkan İnci, Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret etti.

Bilecik Belediyesi'nin de yer tahsisi ile katkıda bulunduğu Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketinin açılışı için Bilecik'e gelen Genel Müdür Fahrettin Poyraz, Başkan Şahin'e katkıları dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Genel Müdür Poyraz ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti. Bilecik'in faydasına olan bütün çalışmalara katkı vermeye hazır olduklarını belirten Şahin, Bilecik'e kazandırılan Tarım Kredi Kooperatif marketinin hayırlı ve uğurlu olması temenni etti.

Ziyaret, Başkan Şahin'in konuklarına çeşitli hediyeler sunması ve hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Türkiye, CEO, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 18:28:58