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Genel Müdür Yardımcısı Arslan'dan nezaket ziyareti

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz'u makamında ziyaret etti.

03.09.2019 15:57 Genel Müdür Yardımcısı Arslan'dan nezaket ziyareti
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz'u makamında ziyaret etti.

Genel Müdür Yardımcısı Arslan, Çanakkale'deki gezisi esnasında il müdürlüğüne yapmış olduğu nezaket ziyaretinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Dokuz'dan Çanakkale'de yapılan çalışmalar ve düzenlemeler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonunda duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Kemal Dokuz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Seyit Ahmet Arslan'a teşekkürlerini iletti. - ÇANAKKALE

Ahmet Arslan, Çanakkale, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

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