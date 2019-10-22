Genel Müdür Yardımcısı Berkel: "Türkiye SUV istiyor"

Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel, "KONA ve Tucson modellerinden oluşan SUV ailesinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de satışlarının yüzde 40'ını oluşturduğunu, amaçlarının önümüzdeki yıl yüzde 47'ye ulaşmak olduğunu söyledi.



Antalya Bayii Cangarlar Otomotiv'i ziyaret eden Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel, markanın yıl sonu pazar payı hedefinin yüzde 5.4 olduğunu açıkladı. Türkiye genelinde markanın 71 satış noktası ve 69 yetkili servisle hizmet verdiğini ifade eden Berkel, Cangarlar Otomotiv'in ailede son derece önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



TÜİK araştırmalarına göre Cangarlar Hyundai Plaza'nın Antalya ve çevresinde yüzde 7. 2 pazar payına sahip olduğunu belirten Berkel, "Antalya'da dördüncü sırada yer almaktayız. Bayimizin perakende satışlarda gösterdiği yüksek performanstan dolayı son derece memnunuz. Yılın 9 ayında 615 adet araç satan Cangarlar'ın en çok sattığı model ise Tucson. Antalya pazarı ise kesinlikle çok dinamik ve burada çok bilinçli bir müşteri portföyü bulunuyor. Akdeniz'in incisi hızla yükselen SUV pazarında da önemli bir rol oynayacak" dedi.



Berkel, "Bu yıl otomotiv sektörü açısından zor bir yıl oldu. Biz de 2019 yılını yüzde 5.4 pazar payı ile kapamayı hedefliyoruz. KONA ve Tucson modellerimizden oluşan SUV ailesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de satışlarımızın yüzde 40'ını oluşturuyor. Amacımız önümüzdeki yıl yüzde 47'ye ulaşmak. Ayrıca, her iki modelimizin kendi segmentlerindeki pazar payları yüzde 13. Bu rakamı önümüzdeki yıl yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA