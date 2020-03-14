Genel Sağlık İş Temsilcisi Nuh Karakaya Açıklaması
Tıp bayramı nedeniyle açıklamada bulunan Genel Sağlık İş Kırşehir Temsilcisi Nuh Karakaya, sağlık çalışanlarının ağırlaşan çalışma koşullarının olduğunu söyledi.
14.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:37
Tıp bayramı nedeniyle açıklamada bulunan Genel Sağlık İş Kırşehir Temsilcisi Nuh Karakaya , sağlık çalışanlarının ağırlaşan çalışma koşullarının olduğunu söyledi.
Sağlıkta piyasalaşmaya son verilmeli diyen Karakaya, "Son günlerde coronavirus pandemisi ile sağlık hizmetleri ve çalışanlarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Sağlık çalışanlarının durumu da alarm veriyor. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı "fiziksel,ruhsal ve sosyal açıdan iyilik hali" olarak tanımlıyor. Sağlık hizmeti sunarken "fiziksel,ruhsal ve sosyal" açıdan birçok tehlike ve risklerle karşı karşıya kalan sağlık çalışanlarında "iyilik hali" kalmamıştır"dedi.
Yetersiz personel istihdamı ile sağlık çalışanlarının ağırlaşan çalışma koşullarına sahip olduğunu belirten Karakaya, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Yetersiz personel istihdamı yoğun iş yükü, düzensiz ve belirsiz çalışma koşulları,yetersiz ücret gibi nedenlerle sağlık çalışanlarının yüzde 70'i borçlanarak yaşamak zorunda kalıyor. Mesleki hastalıklarla karşılaşıyor, şiddete maruz kalıyor, mobbing uygulanıyor,özlük haklarının beklentileri karşılamaması yoğun stres unsuru olarak karşısına çıkıyor. Yıpranma payı hakkının tüm sağlık çalışanlarını kapsamaması 3 bin 600 ek gösterge konusunda verilen sözlerin tutulmaması sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarının başında gelmektedir." - KIRŞEHİR
Sağlıkta piyasalaşmaya son verilmeli diyen Karakaya, "Son günlerde coronavirus pandemisi ile sağlık hizmetleri ve çalışanlarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Sağlık çalışanlarının durumu da alarm veriyor. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı "fiziksel,ruhsal ve sosyal açıdan iyilik hali" olarak tanımlıyor. Sağlık hizmeti sunarken "fiziksel,ruhsal ve sosyal" açıdan birçok tehlike ve risklerle karşı karşıya kalan sağlık çalışanlarında "iyilik hali" kalmamıştır"dedi.
Yetersiz personel istihdamı ile sağlık çalışanlarının ağırlaşan çalışma koşullarına sahip olduğunu belirten Karakaya, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Yetersiz personel istihdamı yoğun iş yükü, düzensiz ve belirsiz çalışma koşulları,yetersiz ücret gibi nedenlerle sağlık çalışanlarının yüzde 70'i borçlanarak yaşamak zorunda kalıyor. Mesleki hastalıklarla karşılaşıyor, şiddete maruz kalıyor, mobbing uygulanıyor,özlük haklarının beklentileri karşılamaması yoğun stres unsuru olarak karşısına çıkıyor. Yıpranma payı hakkının tüm sağlık çalışanlarını kapsamaması 3 bin 600 ek gösterge konusunda verilen sözlerin tutulmaması sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarının başında gelmektedir." - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Dünya Sağlık Örgütü, Kırşehir, Karakaya, Güncel
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