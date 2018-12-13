Genel Sekreter Abdulkadir Açar Gençlerle Buluştu

13 Aralık 2018 Perşembe 12:56



13 Aralık 2018 Perşembe 12:56

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ile Şanlıurfa Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğiyle düzenlenen eğitim buluşmaları kapsamında gençlere seslendi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Eğitim Uzmanı Abdulkadir Açar, Kazancı Bedih Şanlıurfa Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonunda gençlerle bir araya geldi. Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı ile Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğiyle düzenlenen 'Gençler ile Eğitim, Kültür ve Sanat Buluşmaları' kapsamında gençlere deneyimlerini aktaran Genel Sekreter Açar, "Gençlik geleceğimizdir ve su misalidir. Suyu yönlendirirsek berekettir, ancak yönlendiremezsek önüne gelen her şeyi yıkan felakettir gençlik. Onun için en büyük yatırımı eğitime yaparak gençlerimize iyi yön vermeliyiz" dedi.Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği buluşmada hayatından kesitler aktararak gençlere gelecekleri yönünde öğütler veren Genel Sekreter Abdulkadir Açar, "Başarımızın sırrı heyecanımızı kaybetmemektir. Gençlerimiz kendilerini keşfetmelidir. Neyi gerçekten seviyorsa, neyi yapmaktan hoşlanıyorsa bunlara karar vermeli ve o alanda ilerleyerek başarı merdivenlerini adım adım atmalıdır" şeklinde konuştu.Gençlere hedefe ulaşmanın yollarını anlattıGenel Sekreter Abdulkadir Açar, "Çocuklarımızı gerçek manada seversek, bu çocuklara farklıkları kabullenmeyi kendilerine olan güveni sağlamaya becerebilirsek, bu milletin muhteşem mazisini daha mükemmel bir istikbale taşıyacak olan köprünün temelidir bu gençliktir. Onlarla tecrübelerimizi paylaştık. Samimi olarak söylüyorum nefes aldık. Bugün muhteşem bir gündü. ŞURKAV'a, Güzel Sanatlar Lisesine, Kazancı Bedih Güzel Sanalar Lisesine ve hocaları ile meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğretmen olmamla gurur duyuyorum. Ama bizim yeniden kendimize gelmemiz lazım. Kendimize gelip, sıkıca kenetlenmemiz lazım. Kenetlenmesek tıpkı Libya, Fas, Cezayir, ırak, Suriye gibi birileri bize de sözde demokrasi getirir" diye konuştu.Buluşmada ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından okul kütüphaneleri için hazırlanan kitap setleri okul idarecilerine verildi. - ŞANLIURFA