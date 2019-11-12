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Genel Sekreter Türkman'ın Çatak ziyareti

Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman beraberindeki heyetle Çatak ilçesinde incelemelerde bulundu.

12.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:14Genel Sekreter Türkman'ın Çatak ziyareti
Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman beraberindeki heyetle ilçesinde incelemelerde bulundu.
Çatak Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ve Fen İşleri Müdürü Erdoğan Babur tarafından karşılanan Türkman, Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen'i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çeçen, büyükşehir ve Çatak Belediyesiyle birlik, beraberlik içinde çalışarak ilçedeki yaşam standartlarını yükselteceklerini belirtti.
Türkman ve beraberindekilere vatandaşların taleplerini ilettiklerini aktaran Çeçen, "Büyükşehir belediyesi olarak bize gereken desteği ve yardımı sağlayacaklar. Ziyaretlerinden dolayı Türkman'a ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.
Çatak'ta yürütülen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla ilçeye geldiğini belirten Türkman ise Kaymakamlığın ve belediyenin taleplerini yerinde görmek, büyükşehir belediyesine bağlı birimleri ziyaret etmek istediklerini aktardı.
Türkman, "Çatak'ta yapılması gereken çalışmalarla ilgili konuları istişare ettik. Elimizden geldiğince çalışmalara destek vereceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Çatak'ta güzel çalışmalar yapacağız." diye konuştu.
Daha sonra otogar, mezbahane, VASKİ, itfaiye ve yol yapım birimlerini ziyaret ederek birim şeflerinden bilgi alan Türkman'a, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, İşletme İştirakler Daire Başkanı Adnan Ergenç, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in Danışmanı Doç. Dr. Mucip Tapan eşlik etti.

Sekreter, Çatak, Van, Güncel

Kaynak: AA

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