16.07.2019 14:57
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Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti!

Taksim'de bulunan genelevin içerisinde fotoğraf çektiği için kadınlar tarafından uyarılan bir kişi fotoğrafları silmeyince güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. Şüpheliler hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Taksim'de bulunan bir genelevde ilginç bir olay yaşandı. Olay, İstanbul Taksim'de meydana geldi. 43 yaşındaki C.G devlet kontrolünde bulunan bir geneleve gitti. Burada bulunan kadınları cep telefonu kamerası ile kayda alan C.G. kayıtın yasak olduğunun söylenmesine rağmen eylemine devam etti. Kendilerinin fotoğraflarının alındığını düşünen kadınlar durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

FOTOĞRAF KAVGASI

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre genç adamı uyaran güvenlik görevlileri fotoğrafları silmesini istedi ancak taraflar arasında tartışma çıkmaya başladı. Telefonunda fotoğraf yada video olmadığını söyleyen C.G güvenlik görevlisi ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Arbedede güvenlik görevlisi genç adamı darp etti.

"İFTİRAYA MARUZ KALDIK"

Yediği dayak sonrası hastaneye başvuran C.G darp raporu alarak güvenlik görevlilerinden şikâyetçi oldu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan güvenlik görevlileri yaşanan darp olayını yalanlayarak iftiraya maruz kaldıklarını anlattı.

3 YIL HAPİS İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda yasak olduğu halde genelevde fotoğraf çektiği gerekçesiyle genci darp eden güvenlik görevlileri hakkında iddianame düzenlendi. Önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan şüpheliler hakkında 3 yıl hapis isteniyor.

Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti!
İstanbul, Taksim, 3. Sayfa

YORUMLAR (22)
HAKAN: Cidden aklim almiyor bi ulkede genelev diye tiksindirici bisey mi olur . . . Millete zina yapin diye yer mi ayarliyorsunuz devlet olarak ulan sapikmisiniz siz. . . Evlilik disi iliskiyi normal gormek akil hastaligidir. . . Allah tan korkun diyecem ama kimsenin Allah in emirlerini dikkate aldigi yok alanlar icin diyorum kapatin bu pislik yuvalarini . . devlet boyle seylere izin veremez. . kotu yola dusen kadinlari topluma kazandirmak icin cozum uretin
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DEVRİM: genelev olan ulke ahlak cokmus demek
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FB: Sen önce Türkçe yazmayı öğren
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SULEYMAN: Bu ülkenin denyoları hiç eksik olmuyor
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CAHİT SALGAR: Lanet bir yerde başka ne beklenir ki?
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ARTVİNLİ: her yerin bir kuralı var dingil oradaki kadınlar zaten hayatları kaymış bu dünyadan bir beklentileri yok birde resimlerini çekip sosyal medyada maskaralık yapacaktın uyanık öyle sopayı yersin eşşek kadar adam zaten utanmadan şikayetçi olmuşsun
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ADINIZI YAZIN: cekme kadesim
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VATANDAS: Goren zaten canli goruyor.Canli gostermeye gocunmuyor, resimden cekiniyor..
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BRO: Hiç mi emekçi görmedin?
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BİLGİLİ ALİME!: bilgili alim adına bak yorumunu oku ne anlarsın içi dışı boş bir birisi
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