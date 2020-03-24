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Genelge sonrası minibüslerde yolcu sayısı 7'ye düştü

Karabük'te yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele bakımından İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan genelge kapsamında toplu taşıma araçları kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı.

24.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:37
Genelge sonrası minibüslerde yolcu sayısı 7'ye düştü
Karabük 'te yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele bakımından İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan genelge kapsamında toplu taşıma araçları kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge gönderdi. Genelge kapsamında Karabük'te şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüsler koltuk mesafelerini koruyarak yolcularını taşıyor.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü Oğuzhan Şerefler, araçlarının 15 ve 16 kişilik olduğunda genelge doğrultusunda 7-8 kişiden sonra yolcu almadıklarını söyledi.

Yolcuların da kendilerine anlayış göstermesini kaydeden Şerefler, "Yolcularımız da mağdur oluyor, bizlere de tepki gösteriyorlar. Bize onların da anlayış göstermesini istiyoruz. Çünkü biz de mağduruz akşam cep harçlığımızı bırakın mazotumuzu alamıyoruz şu anda. İnşallah bu işler düzelir. Korona virüs dünyayı kasıp kavuruyor. Karabük'te dışarı çıkmakta zorunluluğu olan insanlar işlerine giderken çıkıyorlar. Minibüs, otobüs kullanmak zorundalar. Onunla ilgili de bir genelge yayınlandı. 7-8 kişiden yukarıya minibüsler yolcu alamıyor. Amcalarımıza, teyzelerimize de söylüyoruz. Sizleri almamız yasak diyoruz. Otobüsler de, minibüsler de almıyor 65 yaş üzerini. Gerekli olmadıkça evlerinde kalmalarını istiyoruz. Biz de aynı şekilde, işimiz bittiği zaman direkt eve gidiyoruz" dedi.

Yolculardan Aydoğan Çalışkan, sağlık açısından uygulamanın önemli olduğunu söyleyerek, "Bu şekilde 7 kişi ile araç gidip gelecek. Sonuçta salgın hastalık devam ediyor. Benim şahsi kanaatim 15 - 20 gün sokağa çıkma yasağının gelmesi, bu hastalığın bu süre zarfında yok edilip insanların işlerine dönmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde zabıta ekipleri otobüs firmalarını gezerek 65 yaş üzeri yolcuları almamaları konusunda gerekli tebligatları yaptılar. Ayrıca diğer yandan korona virüs ile mücadele kapsamında terminalde bulunan dezenfekte kutuları yeniden dolduruldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Karabük, Güncel

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