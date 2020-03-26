Genelgeye göre, pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas...
Genelgeye göre, pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacak.
26.03.2020 23:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:54
Genelgeye göre, pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacak
Kaynak: AA
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