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Genelgeye göre, sosyete pazarları başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs...

Genelgeye göre, sosyete pazarları başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışı yarın saat 17.00'den itibaren geçici olarak durduruldu.

26.03.2020 23:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:54
Genelgeye göre, sosyete pazarları başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs...
Genelgeye göre, sosyete pazarları başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışı yarın saat 17.00'den itibaren geçici olarak durduruldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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