Genelkurmay Başkanı Güler Azerbaycan'da

20 Kasım 2018 Salı 14:58



20 Kasım 2018 Salı 14:58

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin askeri alan da dahil her alanda başarılı bir şekilde geliştiğini vurguladı.Aliyev, devlet başkanları arasındaki düzenli toplantıların iki ülke ilişkilerinin güçlenmesinde önemli rol oynadığını ve bu toplantıların ülkeleri birbirine daha da yakınlaştırdığını belirtti.Bu yıl Bakü'de Türk asker ve subayların da katıldığı iki askeri geçit töreninin düzenlendiğini hatırlatan Aliyev, özellikle 15 Eylül'de Bakü'nün 100. kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenin tüm dünyada büyük ilgiyle izlendiğini ifade etti.Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri iş birliğinin genişletilmesinde, ortak askeri tatbikatların büyük önem taşıdığını vurguladı.Orgeneral Güler de ortak tarih ve kültüre sahip Türkiye ve Azerbaycan arasındaki stratejik iş birliğinin günden güne güçlendiğini söyledi.Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle Aliyev'i kutlayan Güler, Azerbaycan'ın gelecekte de büyük başarılar elde edeceğine olan inancını dile getirdi.Güler, Dağlık Karabağ sorununa da değinerek, bu konunun Azerbaycan için önemli olduğu kadar Türkiye için de önemli olduğunu belirtti.Orgeneral Güler, Cumhurbaşkanı Aliyev'e hediye takdim etti.Güler-Sadıkov görüşmesiOrgeneral Güler, temasları kapsamında Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kıdemli Orgeneral Necmeddin Sadıkov'la da görüştü.Sadıkov Güler'e Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki durum hakkında bilgi verdi. Ermenistan'ın işgal politikasının devam ettiğini söyleyen Sadıkov, sorunun çözümünün sadece Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde mümkün olacağını kaydetti.Azerbaycan'ın savunma kapasitesini artırmak için askeri, askeri-teknik ve askeri eğitim alanında Türkiye ile iş birliğini genişlettiğini söyleyen Sadıkov, bu durumun bölgede istikrarın sağlanmasında kilit faktörlerden biri olduğunu vurguladı.İki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Güler, ortak askeri tatbikatların ve karşılıklı ziyaretlerin önemine dikkat çekti.Güler, şehitlikleri ziyaret ettiGüler, Bakü temasları kapsamında şehitlikleri ziyaret etti.Önce Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarına çelenk bırakan Güler, daha sonra Bakü Şehitler Hiyabanı'na geçerek buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koydu.Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın eşlik ettiği Güler, Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek şehitlik anıtına çelenk bıraktı ve anı defterini imzaladı.Orgeneral Güler, yarın, Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimer Chachibaia ile üçlü görüşme gerçekleştirecek.