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- Genelkurmay Başkanı Güler'e Pakistan'da İmtiyaz Nişanı verildi

- Genelkurmay Başkanı Güler'e Pakistan'da İmtiyaz Nişanı verildiİSLAMABAD - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi tarafından İmtiyaz Nişanı verildi.

21.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:23
- Genelkurmay Başkanı Güler'e 'da İmtiyaz Nişanı verildi
İSLAMABAD - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi tarafından İmtiyaz Nişanı verildi.
Pakistan'a resmi ziyarette bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi tarafından Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen törende İmtiyaz Nişanı verildi.
Törende konuşan Alvi, Pakistan ile arasındaki benzersiz kardeşlik ilişkisinin yıllar içinde güçlü bir stratejik ortaklığa dönüştüğünü söyledi. Alvi, Pakistan, Türkiye ve Malezya tarafından ortaklaşa kurulacak İngilizce televizyon kanalının, İslamofobi ile uluslararası düzeyde mücadeleye çok fazla katkı sağlayacağını ifade etti. Pakistan ile Türkiye'nin zor zamanlarda birbirlerine destek verdiklerini söyleyen Alvi, Türkiye'nin özellikle Keşmir sorununda Pakistan'a desteğinin çok değerli olduğunu belirtti.
Türkiye'nin Keşmir konusunda Pakistan'ı desteklemeyi sürdürdüğünü ifade eden Genelkurmay Başkanı Güler ise Keşmir sorununun Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda çözülmesini umduğunu söyledi.
- Genelkurmay Başkanı Güler'e Pakistan'da İmtiyaz Nişanı verildi

Yaşar Güler, Pakistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA


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