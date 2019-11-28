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Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mekvidaşıyla görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

28.11.2019 19:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:15Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mekvidaşıyla görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Yaşar Güler, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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