01.07.2019 11:39
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Genelkurmay Başkanı'ndan KKTC'ye füze açıklaması: Panik yapacak durum yok

Genelkurmay Başkanı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Genelkurmay Başlanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Genelkurmay Başlanı Orgeneral Yaşar Güler , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü.
Görüşme ile ilgili açıklama yapan Özersay, "Sayın Genelkurmay Başkanı, 'Panik yapacak durum yok. Bu bir istisnai durum' dedi." diye konuştu.
KKTC'de görevli askeri yetkililerle yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Özersay, "Suriye'ye yönelik dün akşamki yoğun saldırı karşısında ortaya çıkan bir durum. Suriye'den füze, kaza sonucu ülkemize düştü" dedi.
SURİYE'YE UYARI
Ülkede panik olacak bir durumun olmadığına işaret eden Özersay, "Suriye yönetimini de gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz" dedi.
Başbakan Ersin Tatar da "Suriye'den ateşlenen füzenin kaza sonucu buraya geldiği değerlendiriliyor. Zehirli gaz söz konusu değil, halkımız müsterih olsun" dedi.
Saat 10.10'da başlayan özel gündemli Bakanlar Kurulu  toplantısına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan katıldı.


- Lefkoşa
Kaynak: DHA
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