Haberler» Güncel» Haber

Genelkurmay başkanı orgeneral güler, abd'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

07.09.2019 19:03 Genelkurmay başkanı orgeneral güler, abd'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmeyle ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı" denildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Yaşar Güler, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:25   Aksoy: ukrayna ve rusya'nın esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz
19:24   Bayrampaşa'da çıkan yangın kontrol altına alındı
19:24   Başkentte Kore yemeği yarışması düzenlendi
19:24   Bayrampaşa'da çıkan yangın kontrol altına alındı
19:22   Kılıçdaroğlu: vatandaşa soralım, referandum yapalım (4)
19:20   BBP Genel Başkanı Destici nikah şahidi oldu
19:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'den ayrıldı