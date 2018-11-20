Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Sadıkov ile Bir Araya Geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, Azerbaycan
Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan temaslarına devam ediyor. Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov ile görüştü. Görüşmede bölgedeki askeri, siyasi, güvenlik ve cephe hattındaki mevcut durum hakkında bilgi veren Necmeddin Sadıkov, Ermenistan
'ın Azerbaycan'a karşı işgalci politikasının devam ettiğini ve sorunun çözümü sadece Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, uluslararası hukuk kural ve prensipleri çerçevesinde mümkün olduğuna belirtti.
Azerbaycan ve Türkiye
arasındaki ilişkilerin dostluk ve karşılıklı güven üzerine kurulduğunu hatırlatan Sadıkov,"Azerbaycan savunma gücünün artırılması amacıyla askeri, askeri eğitim alanlarında Türkiye ile işbirliğini genişletiyor ve bu bölgedeki istikrarı sağlayan esas nedenlerdir" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan ve Türkiye arasında dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, aynı zamanda verimli işbirliği seviyesinden duyduğu memnuniyeti belirten Orgeneral Yaşar Güler, gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatlar, askeri uzmanların karşılıklı ziyaretleri, görüşlerinin teşkil olunmasının gerektiğini vurguladı.
Daha sonra ikili arasında gerçekleştirilen görüşmede karşılıklı ilgi duyulan konularda görüş alış verişinde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bakü
temasları kapsamında yarın Azerbaycan-Türkiye- Gürcistan
Genelkurmay Başkanları üçlü görülmesine katılacak. - BAKÜ
Türkiye,Yaşar Güler,Azerbaycan