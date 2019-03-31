Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Oyunu Kullandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ile Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Adnan Özbal, Çankaya
İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi Ankara
'da sabah 08.00'de başladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, oyunu kullanmak için Çankaya İlkokulu'na geldi. Orgeneral Güler, 1165 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Ardından gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da aynı okulda 1170 No'lu sandıkta oyunu kullandı.
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Güler ile Özbal'ın oy kullanması
Genel detay
Haber-Kamera: Fatih
POYRAZ/ANKARA-DHA
Çankaya, Bülent Bostanoğlu, Yaşar Güler, Güncel
Kaynak: DHA