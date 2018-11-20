Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Azerbaycan'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
tarafından kabul edildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan-Türkiye- Gürcistan
Genelkurmay Başkanları üçlü görüşmesine katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Genelkurmay Başkanı Güler temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Güler'in yanı sıra, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral
da yer aldı.
Genelkurmay Başkanı Güler, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov
'la görüşecek ve Azerbaycan, Türk şehitliklerini ziyaret edecek.
Orgeneral Yaşar Güler temasları kapsamında yarın ise Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Genelkurmay Başkanları üçlü görülmesine katılacak. - BAKÜ
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