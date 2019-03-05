Genelkurmay Başkanı Salah: "Cezayir Kan Dökülen Eski Günlere Geri Dönmeyecek"

Kaynak: İHA

Cezayir Genelkurmay Başkanı Gaed Salah, kan dökülen günlere geri dönülmeyeceğine dair taahhütte bulundu.Cezayir halkı 11 gündür, 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlere aday gösterilmesini protesto ediyor. Eylemciler, 82 yaşındaki Buteflika'nın 5'inci defa aday olmasına karşı tepkili.Mısır medyasında çıkan haberlere göre, Cezayir Genelkurmay Başkanı Gaed Salah yaptığı açıklamada, ordunun güvenliği sağlayacağını ve ülkenin kan dökülen günlere geri dönülmesine izin vermeyeceğini söyledi. Salah, Cezayir'in bazı grupların istediği üzere 90'lardaki 'kara on yıl' olarak adlandırılan iç savaş dönemindeki acı yıllara geri dönmeyeceğini söyledi ancak grupların kim olduğunu söylemedi. Aynı zamanda Cezayir Savunma Bakan Yardımcısı olan Salah, terörizmi yenmeyi başaranların bugün, ülkenin şu an yaşadığı koşullar altında nasıl davranacağını bildiğini de söyledi.2013 yılında felç geçiren ve o zamandan beri tekerlekli sandalyeye bağlı olan Cumhurbaşkanı Buteflika'nın şu anda İsviçre'de bir hastanede olduğu ve durumunun kritik olduğu söyleniyor.Buteflika 1992 yılında ordunun siyasete müdahalesiyle başlayan ve resmi verilere göre yaklaşık 200 bin insanın ölümüne sebep olan iç savaşı sonlandırma ve sosyoekonomik kalkınma vaadiyle 1999 yılında iktidara gelmişti. İç savaşı sonlandırıp ülkeyi huzura kavuşturan Buteflika, petrolün değerlenmesiyle ülkesini ekonomik açıdan geliştirerek Cezayir'i borcu olmayan bir ülke konumuna getirdi. - CEZAYİR