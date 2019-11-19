Haberler » Güncel » Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den Pakistan'a ziyaret - Haber

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den Pakistan'a ziyaret

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Pakistan ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor.

19.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:10Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den Pakistan'a ziyaret
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Pakistan ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pakistan ziyareti kapsamında bugün Koramiral Muhammad Fayyaz Gilani ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında bir araya geldi. Toplantıda, bölgesel güvenlik konuları ve ikili savunma işbirliğine yönelik meseleler ele alındı.
Genelkurmay Başkanı, dün gittiği Pakistan'da ilk olarak mevkidaşı Qamar Javed Bajwa'yı genel merkezinde ziyaret etti.
Orgeneral Güler, Pakistan Ordusunu bölgedeki barış ve istikrar için gösterdiği kararlılıktan ötürü takdir etti.
(Abid Mazhar/İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:03 KAEÜ Rektörü Karakaya, bağlama çalıp öğrencilerle türkü söyledi
20:02 Uluslararası "2011 Sonrası Irak" sempozyumu sona erdi
20:01 Uşak merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı
20:00 Fethiye'deki trafik kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
20:00 Open Arms gemisinin İtalya'ya girişini yasaklayan Salvini'ye soruşturma
19:37 İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
18:46 Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kardeşinden şikayetçi olmadı
18:34 Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı
19.11.2019 20:07:37