14.06.2019 21:04
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Genelkurmay Başkanlığının "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği

Genelkurmay Başkanlığının "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği

Türk Silahları Kuvvetlerince (TSK), "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Akif ve Çavuş Mustafa'nın anıldığı törenin videosu paylaşıldı.

Türk Silahları Kuvvetlerince (TSK), "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Akif ve Çavuş Mustafa'nın anıldığı törenin videosu paylaşıldı.
TSK'nin Twitter hesabından, Genelkurmay Başkanlığınca şehitleri yad etmek için başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği çerçevesinde çarşamba günü Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda düzenlenen törene ilişkin video paylaşıldı.
Törende, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Akif ve Çavuş Mustafa anıldı. Er Akif'in torunu Köksal Yonca ile Çavuş Mustafa'nın torunu Okan Yüceer de kısa birer konuşma yaptı.
Her iki şehidin ailesi, tören için TSK'ye teşekkür etti.
Törene ilişkin video, TSK'nin YouTube kanalında da paylaşıldı.
Kaynak: AA
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