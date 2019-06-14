14.06.2019 21:53
Haberler»Güncel » Haber

Genelkurmay Başkanlığının "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği

Türk Silahları Kuvvetlerince (TSK), "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Akif ve Çavuş Mustafa'nın anıldığı törenin videosu paylaşıldı.

Türk Silahları Kuvvetlerince (TSK), "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Akif ve Çavuş Mustafa'nın anıldığı törenin videosu paylaşıldı.
TSK'nin Twitter hesabından, Genelkurmay Başkanlığınca şehitleri yad etmek için başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği çerçevesinde çarşamba günü Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda düzenlenen törene ilişkin video paylaşıldı.
Törende, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Akif ve Çavuş Mustafa anıldı. Er Akif'in torunu Köksal Yonca ile Çavuş Mustafa'nın torunu Okan Yüceer de kısa birer konuşma yaptı.
Her iki şehidin ailesi, tören için TSK'ye teşekkür etti.
Törene ilişkin video, TSK'nin YouTube kanalında da paylaşıldı.Genelkurmay Başkanlığının Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği
Kaynak: AA
TSK, Türkiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:38 Yargıtay mensupları, eşleriyle Van'ı gezdi
23:38 Antalya'da uyuşturucu operasyonları
23:36 Makyajlı Hyundai Elantra, Türkiye'de Satışa Sunuldu
23:36 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sofya'da
23:36 Yaptıkları tabloları karne günü sergilediler
23:35 (Geniş Haber) Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi
23:35 Nursel Ergin, Rıdvan Dilmen anısıyla programa damga vurdu!