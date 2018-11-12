Genelkurmay Çatı Davası

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:52



12 Kasım 2018 Pazartesi 18:52

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.Darbe girişimi sırasında kurmay albay rütbesiyle Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan sanık Nuri Gayır, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduğunu savundu.Gayır, "Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğunu düşünerek hareket ettim. Darbeci olarak kazanacağım hiçbir şey yoktu, darbe olmasa zaten general olacaktım." dedi.Savunmasında, bilirkişi raporu ve Genelkurmay Başkanlığı Tahkikat Raporu arasında fark olduğunu öne süren Gayır, savcılığın esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını söyleyerek beraatini istedi.Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.