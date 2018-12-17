Genelkurmay Çatı Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.
17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski üsteğmen İlker Çetinkaya
, olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler
Birimi Bilişim Şube Müdürlüğünde görev yaptığını söyledi.
Olay günü öğleden sonra kısım amiri izin aldığında şubede sorumlu tek kişi olarak kendisinin kaldığını öne süren Çetinkaya, bu yüzden mesaiye devam ettiğini ileri sürdü.
Çetinkaya, odasında rutin işlerle uğraştığı sırada silah sesleri duyduğunu, terör saldırısından bahsedildiği için muhtemel terör saldırısına karşı Genelkurmay Başkanlığından basın açıklaması yapılacağı gerekçesiyle Basın Koordinasyon Merkezi'ne gittiğini savundu.
Terör saldırısıyla ilgili basın açıklaması için hazırlıklara başladığını dile getiren Çetinkaya, "Bu sırada susadım, karşı odaya su içmeye geçtim. Dönerken birkaç silahlı askerin Basın Koordinasyon Merkezi'nde görevli kişiyi götürdüğünü gördüm. Beni de götürürler diye korktum ve su içmek için gittiğim o odadan çıkmadım ve kapıyı arkadan kilitleyerek sabaha kadar bekledim. Sabah
olunca ilk fırsatta çıktım." şeklinde savunma yaptı.
Sanık Çetinkaya, ertesi sabah yolda karşılaştığı birkaç kişiye neler olduğunu sorduğunu, gelişmeler hakkında bilgi aldıktan sonra odasına gittiğini daha sonra güvenlik güçlerine sığındığını iddia etti.
Darbecilerin, hesabını kullanarak korsan darbe bildirisini yayımladıklarını ileri süren Çetinkaya, "15 Temmuz gecesi 4 adet korsan bildiri yayımlanmış. Odadaki bilgisayar internet kısmına tahsislidir. Personelin tamamı tarafından kullanılabilir. O gece ben odada yoktum." diye konuştu.
Savcılık mütalaasındaki "darbe girişiminin yaşandığı gece Genelkurmay Başkanlığının internet hesaplarından sözde basın bildirilerini gönderdiği" yönündeki tespiti reddeden Çetinkaya, tahliye talebinde bulundu.
Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.
Çetinkaya
Kaynak: AA