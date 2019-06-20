20.06.2019 10:53
Haberler»Güncel»Haber

Genelkurmay çatı davası cezaevi aktuel -Detay

Genelkurmay çatı davası cezaevi aktuel -Detay

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
12:38Bodrum'da 12 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelileri adliyede
12:37'Özgürlük düşmanları, özgürlüğü hak etmiyor'
12:37Suriyelilerin Öncüpınar'dan bayram dönüşü sürüyor
12:37Depoda çıkan yangında tarım aletleri kullanılmaz hale geldi
12:37Cinayet sanığından "Üzerine kanımı sürmüş olabilir" savunması
12:37"Türkiye'yi çok potansiyelli bir partner olarak görüyoruz"
12:37Bingöl'de traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı