20.06.2019 10:35
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Genelkurmay çatı davası sanıklarına ceza yağdı (1)

Genelkurmay çatı davası sanıklarına ceza yağdı (1)

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 13'ü firari, 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuz 224 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimindeGenelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 13'ü firari, 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuz 224 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, aralarında Akın Öztürk'ün de bulunduğu 16 sanığa 'Anayasal düzeni ihlal', 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' ve 'kasten öldürmek' suçlarından 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, diğer sanıklarla ilgili değişen yıllarda cezalara hükmetti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Özkan ARSLAN/ANKARA,


Kaynak: DHA
Genelkurmay Başkanlığı,Güncel

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