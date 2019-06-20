20.06.2019 11:23
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Genelkurmay "çatı" davasında karar: 16 sanık hakkında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

Genelkurmay "çatı" davasında karar: 16 sanık hakkında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilişkin açılan Genelkurmay "çatı"davasında karar aşamasına geçildi. "Yurtta sulh konseyi" üyesi olmakla suçlanan 16 sanık, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasındaGenelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin açılan Genelkurmay "çatı" davasında "Yurtta sulh konseyi" üyesi olmakla suçlanan 16 sanık, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün de arasında olduğu 224 sanık hakkında açılan Genelkurmay "çatı" davasında alınan kararlar açıklanıyor. "Yurtta sulh konseyi" üyesi olduğu iddia edilen Akın Öztürk ve 15 sanık hakkında 141 kez ağılaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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Kaynak: Euronews.com
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