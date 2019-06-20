20.06.2019 10:53
Haberler»3. Sayfa»Haber

Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlerle ilgili aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 224 sanık hakkında açılan çatı davasında karar açıklandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlerle ilgili aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 224 sanık hakkında açılan çatı davasında karar açıklandı. Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri eski Orgeneral Akın Öztürk, darbe bildirisinde imzası olan eski TuğgeneralMehmet Partigöç,Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ eden eski TümgeneralMehmet Dişlive eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneralİlhan Talu, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara17. Ağır Ceza MahkemesinceSincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki büyük duruşma salonunda görülen davada, aralarında 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcıları sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, bazı müdahiller ve tarafların avukatları hazır bulundu. Verilen kararda sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Orgeneral Akın Öztürk, darbe bildirisinde imzası olan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ eden sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Tümgeneral Mehmet Dişli ve sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski Yarbay Ertuğrul Terzi'ye de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Kurmay AlbayAli Yazıcıağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, TRT'ye baskın emrini veren eski CumhurbaşkanlığıMuhafız AlayıKomutanıMuhsin KutsiBarış ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski TuğgeneralAhmet BicanKırker ve Genelkurmay karargahında komutanları derdest eden ÖKK timinin komutanı eski Kurmay AlbayFırat Alakuşağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri
12:37İç Moğolistan'da orman yangını büyüyor
12:33Antalya'da denizde şüpheli cisim polisi alarma geçirdi
12:30Yola dökülen mazot kazaya sebep oldu
12:28Sulama kanalında tehlikeli serinleme
12:28Mahallede "elektrik kaçağı" paniği
12:26"Usulsüz dinleme" davasında toplam 1616 yıl hapis cezası
12:26Binlerce uyuşturucu hapı kaçırmaya çalışırken yakalandılar