Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Genelkurmay çatı davası kararına ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafına kadar sinmiş birtakım insanlar ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla bu sabit oldu." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince karar açıklandı.

Fendoğlu, kararın açıklanmasının ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünün devlet, millet ve yargı hayatı için önemli bir gün olduğunu belirtti.

Genelkurmay Başkanlığında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bir askerin ve 15 sivilin şehit olduğunu dile getiren Fendoğlu, Genelkurmay çatı davasında FETÖ'nün askeri kanadının, darbede de yer alanların ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in aralarında yer aldığı 13 firarinin yargılandığını kaydetti.

"İyi bir iddianame hazırlandı"

Sanıklar hakkında iyi bir iddianame hazırlandığını ve davanın 2,5 sene sürdüğünü vurgulayan Fendoğlu, hakimlerin ciddi çalışmaları sonucunda bir yıl önce esas hakkında mütalaa verildiğini söyledi.

Bir ay öncesine kadar sanıkların son savunmalarının alındığına işaret eden Fendoğlu, "Sanıkların savunmaları 50 bin sayfa ve sanıkların savunması alınırken görüntü ile ses kaydı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafına kadar sinmiş birtakım insanlar ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla bu sabit oldu. Aynı zamanda Genelkurmay Başkanı'nın yakınına kadar yaklaşan kişiler de mahkeme kararıyla sabit oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Davanın bundan sonra istinaf ve temyiz aşamalarının olduğuna dikkati çeken Fendoğlu, şunları kaydetti:

"5 yıla kadar hapis cezaları istinafa gider ama 5 yılın üzeri istinafa değil temyize yani Yargıtaya gidecek. Büyük çap itibarıyla dosya konusu Yargıtaylık. Yargıtay da titiz bir inceleme yapacak. Yine herkes buna itiraz edebilir. Tahliyeler var, müdahil kardeşlerimiz de cezaya itiraz edebilir ama tabii nihai olarak Yargıtayın kararı var. Ona göre bir karar verilecek. Beraat edenler var. Beraat edenlere savcı itiraz edebilir. Onlar da tabii istinafa gider."

Kaynak: AA