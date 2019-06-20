Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı - "Hafif cezalar için yeniden dava açacağız" - ANKARA

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, Genelkurmay çatı davası kararına ilişkin, "Verilen kararlar müebbet, ağırlaştırılmış, tahliye de olsa aslında 15 Temmuz gecesi medyanlara çıkanlar ve 80 milyon tarafından maşeri vicdanda bunlar mahkum edildi." dedi.

Şebik, kararın açıklanmasının ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde dernek adına yaptığı açıklamada, dernek olarak toplumun tüm kesimlerini mahkeme salonlarında davaları takibe teşvik ettiklerini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, "masum erler" ifadeleriyle mahkemeleri itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını belirten Şebik, "Türlü manipülasyonlarla hakim ve savcılarımızı baskı altına almaya çalıştılar. Bunlara karşı şehit ailelerimiz ve gazilerimiz hakikatleri tüm delilleriyle ortaya koyarak tüm dünya kamuoyuna cesaretle gerçeği haykırdılar." ifadelerini kullandı.

"Maşeri vicdanda bunlar mahkum edildi"

AA muhabirine de açıklama yapan Şebik, Anadolu Ajansı başta olmak üzere dava sürecini başından bu yana yakından takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin yapıldığı gece sokakta olan herkesin dava sürecinde de kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Şebik, "Verilen kararlar müebbet, ağırlaştırılmış, tahliye de olsa aslında 15 Temmuz gecesi meydanlara çıkanlar ve 80 milyon tarafından maşeri vicdanda bunlar mahkum edildi." diye konuştu.

Dava sürecindeki uygulamalara da değinen Şebik, şunları kaydetti:

"Sanıklar, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin tüm sabırlarını zorlayacak şekilde saatlerce ifade vermiş olsalar dahi biz gördük ki bundan sonraki süreç ve Avrupa için bunu söylüyorum, FETÖ'cüler gibi 'Bunlar toptan ceza alsın' bakış açısıyla değil, yargı sistemi kılı kırk yararak, kimin suç unsuru var, kim suçüstü yakalanmış, delil ne, bunların hepsini araştırdı ve ortaya koydu. İddianame yazılması, duruşmalar süreci ve en sonunda karar duruşması yapıldı."

"Bu süreci devam ettireceğiz"

Şebik, karar duruşması günü mahkeme salonunda yaşananlara dikkati çekerek, "Sanıkların aileleri ile yaptıkları mesajlaşmalar, el hareketleri niye? Çünkü burada şehitlerimiz ve gazilerimiz var." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi için "tiyatro" benzetmesi yapanlara tepki gösteren Şebik, şöyle devam etti:

"Biz şimdi gazimize bakıyoruz, kolu yok. Şehit yakınımıza bakıyoruz, artık babasıyla yemek yiyemiyor. Tiyatro olmadığı gibi hep son sözleri mesaj kaygısı. Neye mesaj kaygısı? Güncel siyasette 'Her şey güzel olacak.' Ne? Sen eğer yargılanıyorsan ve burada senin hakkında bir suç unsuru konulmuş ise sen buna karşı bir şey söylemek zorundasın. ya siyasi konjonktüre göre mesaj kaygısı ya da geleceğe yönelik şöyle olacak veya hadis ve ayetle kendilerini savunmak gibi bizi hüzünlü hale getiren halde davranıyorlar."

Şebik, şehit aileleri için acının yerini özlemin aldığını dile getirerek, "Şu an devam eden ve çok az kalan davalar var. Nasıl demokrasi nöbetlerinde hep beraber meydanlarda olduysak aynen şu anda olduğu gibi kalan duruşmalar için de tüm toplumu buralara davet ediyorum." dedi.

Yargı sürecinin devam ettiğinin altını çizen Şebik, "Yargı sistemiyle söylemiyorum, şu anda şüphesi bizim tarafımızdan bulunanlar hakkında verilen hafif cezalar için biz yeniden dava açmak ve şikayet etmek sureti ile bu süreci devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

"Karar Türk milletinin içini rahatlattı"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Kaan Şimşek de sanıklara verilen cezalar dolayısıyla sevindiklerini belirtti.

Vatan için canlarını ortaya koyan gazi ve şehitlerin hakları için adaletin yerini bulmasını talep ettiklerini dile getiren Şimşek, "Hakkın, adaletin yerine geldiğini ve müebbetle sonuçlanan davaların bizim içimizi bir nebze rahatlattığını gördük. Yeter mi, yetmez? Çünkü bir canla kıyaslanmaz bu iş." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, duruşmalara birçok kez katıldıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Burada sanık yakınlarının tahriklerine maruz kaldık. Bugün de aynı şekilde sanık yakınlarının alkışlarla buraya gelip alkışlarla dışarı çıkmalarını izledik. Biz, provokasyonlara kapılmadan gaziler ve şehit aileleri olarak dik durarak bugüne kadar geldik. Daha devamı var.

Tam sonuçlanmamış davalar bunlar. Türk milletinin 15 Temmuz'da içi acıdı. Bu, bir nebze rahatlattı diye düşünüyoruz."

Kaynak: AA