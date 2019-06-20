Genelkurmay çatı davasında sanıklara ceza yağdı (2)- Yeniden

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, 13'ü firari, 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuz 224 sanığın yargılandığı davada, aralarında Akın Öztürk'ün de bulunduğu 18 sanığa 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıklardan 128'ini 1'er kez ve 141'er kez arasında ağırlaştırılmış müebbet, 23'ünü müebbet, 3 sanığı 20 yıl, 24 sanığı da 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırdı. Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrılırken, 33 sanığın ise beraatine karar verildi.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi yerleşkesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, taraf avukatları, bazı AK Parti milletvekilleri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Duruşma nedeniyle kampüs çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sanık yakınları ve müştekiler, üzerleri arandıktan sonra duruşma salonuna alındı. Duruşmaya katılmak için kampüse gelen bazı şehit yakınları ve gaziler, içeriye alınmadı. Bu duruma tepki gösteren şehit yakınları ve gaziler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis bunun üzerine havaya ateş açarak grubu uzaklaştırdı.

18 SANIĞA 141 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanıkların son sözlerinin ardından kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi sanıklar, darbenin askeri kanadının bir numarası Akın Öztürk, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a, darbe girişiminin başına geçmesini teklif ettiği iddia edilen Mehmet Dişli, darbe bildirisinde imzası olan Mehmet Partigöç ve Genelkurmay'ı basan ekibin başındaki Fırat Alakuş ile Ahmet Özçetin, Ali Osman Gürcan, Bilal Akyüz, Cemil Turan, Erhan Caha, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Ömer Faruk Harmancık, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan, Sinan Süer, Muhsin Kutsi Barış, Osman Kılıç, Muzaffer Düzenli ve Gökhan Şahin Sönmezateş'i tüm suçlardan sorumlu tuttu. Bu sanıklardan 18'ine, 'Anayasayı ihlal', 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi', 'kasten öldürmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 540'ar yıl hapis cezası verildi. 2 sanık ise yargılandıkları başka davalardan bazı suçlar yönünden aldıkları cezalar yönünden bu dava kapsamında ceza almadı.

128 SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme, Hulusi Akar'ın emir subayı Levent Türkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri kurmay albay Ali Yazıcı'ya, 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Aralarında 'Yurtta Sulh Konseyi Üyesi' sanıklardan 33'ünün de bulunduğu toplam 128 sanık, 1 ila 141'er kez arasında ağırlaştırılmış müebbet ve değişen yıllarda hapis cezası verdi. Sanıklardan, 23'üne müebbet ve değişen yıllarda hapis, 24'üne ise 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar değişen yıllarda hapis cezası verildi. 3 sanık 'darbeye teşebbüs suçuna yardım etmek' suçundan 20'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, örgüt üyeliğinden ceza verdiği sanıklardan bazılarının hükümle birlikte tahliyesine hükmetti.

33 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme davanın tek kadın sanığı Kübra Yavuz ile Mehmet Uslu, Ramazan Tümer, Aziz Onur, Hakan Toprak, Ahmet Albayrak, Barış Erdemir, Cahit Kükey, Deniz Aydın, Ersin Eker, Fahri Kafkas, Hüseyin Yıldırım, Kenan Yıldırım, Mesut Ürkmez, Murat Mala, Murat Pekgüler, Murat Can Avtan, Mustafa Mengi, Okan Kurt, Serkan Candan, Uğur Kent, Ümit Keskin, Yusuf Yalçın, Baki Kavun, Fatih Misir, Mustafa Çakmaktaşı, Sinan Yılmaz, Yusuf Akdemir, Cihangir Şenlik, Sedat Taşkıran'ın tüm suçlardan beraatına hükmetti. Ayrıca sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olan sanıklardan Osman Ünlü, Murat Aygün, Özkan Aydoğdu, başka davalardan ceza aldıkları için bu davada beraat etti. Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın ise dosyası ayrıldı.

'BÜTÜN SANIKLAR HESAP VERECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Aydın, mahkemenin makul yargılama süresi içinde ve adil yargılama ilkelerine uygun olarak yargılamayı sonuçlandırdığına vurgu yaparak, "Bizim için en az verilen mahkumiyet kararları kadar önemlidir bu durum. Haklarında karar verilen, önemli eylemlere imza atan sanıklar bulunmaktadır. Ancak bu sanıkların dışında darbe girişiminin esas failleri Fetullah Gülen ve bir kısım önemli sanıklar yurt dışında, yabancı ülkelerin himayesinde rahat bir hayat sürdürmektedirler. Bugün darbe girişimine iştirak eden sanıklar hak ettikleri cezaları aldığı gibi, yurt dışında firarda bulunan örgüt mensubu bulunmak üzere bütün sanıklarda bir gün Türk mahkemeleri önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezaları alacaklardır. Darbe davalarının yerel mahkeme aşamaları sonuçlandı. Biz de büyük bir titizlikle takip ettik. Bundan sonra istinaf ve temyiz aşamaları da bulunmaktadır. Bu aşamalarda kısa bir sürede sonuçlanır ve bu davalar kesin bir şekilde karara bağlanır" diye konuştu.



Haber-Kamera: Özkan ARSLAN-Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,