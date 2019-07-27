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Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldıGENELKURMAY eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

27.07.2019 21:34
Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
GENELKURMAY eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Büyükanıt'ın İstanbul'a ya da Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.
Kuşadası'ndaki yazlığında henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlanan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Büyükanıt, ambulansla İzmir'e sevk edildi. Büyükanıt'ın İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan ambulans uçak ile İstanbul'a yad a Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.

Yaşar Büyükanıt, Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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