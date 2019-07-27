Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı (EK BİLGİLER VE GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE YENİDEN)
GENELKURMAY eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.27.07.2019 21:39
GENELKURMAY eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Büyükanıt'ın İstanbul'a ya da Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.
Kuşadası'ndaki yazlığında henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlanan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Büyükanıt, ambulansla İzmir'e sevk edildi. Büyükanıt'ın İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan ambulans uçak ile İstanbul'a ya da Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Ambulansın havalimanına gelmesi
Detaylar
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Ambulansın Aydın'daki hastaneden hareket etmesi
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Yaşar Büyükanıt, Kuşadası, Aydın, Güncel
Kaynak: DHA