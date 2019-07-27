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Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı (2)

GATA'YA SEVK EDİLDİAydın'da rahatsızlanan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, ambulans uçak ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na sevk edilmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi.

27.07.2019 22:21 Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı (2)

GATA'YA SEVK EDİLDİ
Aydın'da rahatsızlanan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, ambulans uçak ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na sevk edilmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Büyükanıt'ı taşıyan ambulans uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

Halil İbrahim KARABIYIK-Latif SANSÜR/İZMİR,



Yaşar Büyükanıt, Güncel

Kaynak: DHA

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