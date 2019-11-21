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Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybettiİSTANBUL - Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

21.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:59
Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
İSTANBUL - Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Büyükanıt, eşinin cenaze törenine katılamamıştı. Büyükanıt, eşinden 4 gün sonra 79 yaşında hayatını kaybetti.
Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt, İstanbul, Genel

Kaynak: İHA


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