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Genelkurmay eski başkanı ilker başbuğ kilis'te

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ Kilis'teGENELKURMAY eski Başkanı İlker Başbuğ, Suriye sınırındaki Kilis'i ziyaret etti.

01.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:17
Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ 'te
GENELKURMAY eski Başkanı İlker Başbuğ, sınırındaki Kilis'i ziyaret etti.
Öğle saatlerinde Kilis'e gelen İlker Başbuğ, kentteki tarihi yerleri gezdi. İlk olarak Oylum Höyük'ü gezen Başbuğ, daha sonra Resul Osman Dağı'na çıkarak yüksek noktadan Suriye ile Kilis'i seyretti. Başbuğ, tarihi mekanları ziyaret ettikten sonra teröristlerin roketli saldırısı sonucu 2 kişin şehit olduğu Çalık Camisi'nde incelemelerde bulundu.
Suriye'de yaşanan iç savaştan en çok etkilenen ilin Kilis olduğunu ifade eden İlker Başbuğ, "Bu camide bile, namaz esnasında YPG/PYD terör örgütünün attığı roketlerle iki vatandaşımız şehit oldu. Bugün Kilis'in nüfus yapısı değişmiş onu görüyoruz. Suriye'den gelenlerin, Suriyelilerin Kilis'teki nüfus sayısının daha fazla olduğunu gerçeği var. Fakat güvenlik açısından bir sorunun kalmadığı, şehrin oldukça güvenli olduğu şartları görüyoruz. Son dönemlerde özellikle İdlib'de yaşanan olaylar var. Ümit ediyoruz, bekliyoruz ki; İdlib'de yaşanan olaylar sırasında göç dalgası olursa, en çok etkilenecek yerleşim yerlerinden bir tanesi Kilis'tir. Ama bu şehrin bunu kabul edebilecek, gücü kalmamış. İnşallah, önümüzdeki günlerde, böyle sıkıntılı durumlar burada yaşanmaz" diye konuştu.
Genelkurmay eski başkanı ilker başbuğ kilis'te

Alparslan Türkeş, Suriye, Kilis, Güncel

Kaynak: DHA


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