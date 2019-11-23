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Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandıİSTANBUL - Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

23.11.2019 14:19 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:23
Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL - Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.
Genelkurmay eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eşi Filiz Büyükanıt'ın hayatını kaybetmesinden 4 gün sonra hayata gözlerini yuman Büyükanıt için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Büyükanıt, törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camii, Genel

Kaynak: İHA


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