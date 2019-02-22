General Ataması Resmi Gazete'de

Genelkurmay Başkanlığı
Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Göksel Sevindik
'in NATO Muhabere ve Bilgi Ajansına atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Genelkurmay MEBS Başkanı Tuğgeneral Sevindik, merkezi Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de bulunan NATO Muhabere ve Bilgi Ajansına (NCIA) atandı. Söz
konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesi gereğince yapıldı.
Sevindik, Güncel
Kaynak: AA