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Son dakika: General Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya'yı terk etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in çağrısıyla Libya'da ateşkes anlaşması yapılması konusunda Moskova'da taraflar arasında başlayan görüşmelerde uzlaşıya varılan taslak metni, Türkiye karşıtı olan darbeci general Hafter tarafından kabul görülmedi.

14.01.2020 09:35 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısıyla 'da ateşkes anlaşması yapılması konusunda 'da taraflar arasında başlayan görüşmelerde uzlaşıya varılan taslak metni, darbeci general Hafter tarafından kabul görülmedi. Darbeci general Hafter, metni imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Libya'da ateşkes anlaşması yapılmasına dair çağrısı üzerine Türkiye ve Rusya heyetleri başta olmak üzere Moskova'da görüşmeler başlamıştı. Türkiye'yi görüşmelerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ederken Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu temsil etti.

HAFTER SÜRE İSTEMİŞTİ

Heyetler arasında dün devam eden görüşmelerde Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac ateşkes anlaşmasının taslak metnini imzalayarak arabulucu ülkeler Rusya ve Türkiye'ye teslim etti. Libya'nın darbeci generali Halife Hafter ise arabulucu ülkelerden sabah saatlerine kadar süre istedi. Hafter'in taslak metni inceleme için talep ettiği süre zarfında ilginç bir olay yaşandı. Hafter, kendi heyetiyle birlikte gece 3 sularında Moskova'dan ayrılarak Libya'ya döndü. Hafter, Moskova'dan ayrılışını Trablus'un güneyinde 2 taraf arasında baş gösteren çatışmalar olduğunu vurgularken gece yarısı döndüğü ülkesinde 'zafer ve kararlılık' açıklamalarında bulundu.

ANLAŞMAYI İMZALAMADAN MOSKOVA'YI TERK ETTİ

Orta Doğu'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Hafter'in heyetinde bulunan bir delegasyon Hafter'in anlaşma taslağını incelediğini fakat Hafter aleyhinde birçok kararlar bulunduğu için Hafter'in anlaşmayı imzalamadığını söyledi.

Hafter tarafı bundan sonraki süreçte Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile görüşmelere devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

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Moskova, Libya, Rusya, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA


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