General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani: "Trump, cahilliğin bir sembolü ve siyonistlerin elinde oyuncak

ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kasım Süleymani için bugün ülkesinin başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Tören esnasında İranlılara hitap eden Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle hedef aldı.

Zeynep Süleymani, babasının şehitliğinin ABD ve İsrail'e kara günler getireceğini söyledi.

"TRUMP, SİYONİSTLERİN ELİNDE BİR OYUNCAK"

Babasını ve Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'i öldürerek İran ile Irak'ın arasını bozmayı amaçlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın bu şeytanca planının suya düştüğünü savunan Zeynep Süleymani, "Çılgın Trump, cahilliğin bir sembolü ve Siyonistlerin elinde bir oyuncak. Babamın şehitliğiyle her şeyin bittiğini düşünme" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE CENAZE NAMAZI KILDILAR

Süleymani'nin cenaze namazını İran dini lideri Ayetullah Hamaney kıldırırken, İranlı yetkililer gözyaşlarına hakim olamadı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.