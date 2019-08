General Mobile'dan Garanti Bankası müşterilerine 6 Taksit FIRSATI

General Mobile'dan Garanti Bankası müşterilerine özel kampanya



General Mobile; GM 9 Pro, GM 8 ve GM 8 Go modelleri için Garanti BBVA kullanıcılarına özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatı sunuyor. www.generalmobile.com/trüzerinden düzenlenen kampanya ile kullanıcılar GM 9 Pro'yu ayda 299,83 TL, GM 8 Android One'ı ayda 1.665 TL; GM 9 Go'yu ayda 149,84 TL; GM 8 Go'yu ise ayda 133,17 TL taksit ile satın alma fırsatına sahip olacaklar.



En güncel teknolojileri ulaşılabilir fiyatlarla kullanıcıları ile buluşturan General Mobile, GM 9 Pro, GM 8, GM 9 Go ve GM 8 Go modellerinde Garanti BBVA kullanıcılarına özel olarak peşin fiyatına 6 taksit fırsatı sunuyor.



www.generalmobile.com/tr üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak kampanyada kullanıcılar, Garanti BBVA ile online 'alışveriş kredisi' veya 'hesaptan havale' seçeneği ile işlemlerini kolayca tamamlayabilecekler. Garanti BBVA'dan Alışveriş Kredisi'ni tercih eden kullanıcılar alışverişlerini ödeme anında taksitlendirebilecek, alışveriş kredisi ile ödeme yapmak isteyen kullanıcıların ise yönlendirilecekleri sayfada Garanti BBVA kullanıcı bilgilerini girmeleri yeterli olacak. Ödeme işlemleri tamamladıktan sonra www.generalmobile.com/tr'a geri yönlendirilen kullanıcılar, 'peşin fiyatına 6 taksit kampanyası' sayesinde perakende fiyat ile çekilecek kredi tutarı arasındaki alışveriş tutarında indirim olarak görecekler.*



GM 9 Pro Garanti BBVA kullanıcılarına özel ayda 299,83 TL



General Mobile'ın yıldızı; dünyada segmentinin en iyi kamerasına sahip olan; 3.800 mAh yüksek pil kapasitesi ile 20 saate kadar kesintisiz video izleme olanağı sunan GM 9 Pro'ya sahip olmak isteyen Garanti BBVA kullanıcıları, 6 ay boyunca sadece 299,83 TL taksit ile akıllı telefona ulaşabilecekler.



Garanti BBVA kullanıcıları için GM 8 Android One ayda 166,5 TL



Fotoğraf çekmeyi severlerin gözdesi; 'Google Fotoğraflar' uygulaması ile ücretsiz ve sınırsız olarak güvenli depolama alanı sunan; ve 13 MP flaşlı ön kamerası ile yüksek kalitede; selfie deneyimi de yaşatan GM 8 Android One'a sahip olmak isteyen; Garanti BBVA kullanıcıları ise peşin fiyatına 6 taksit kampanyası ile ayda 166,5 TL telefona sahip olabilecekler.



Garanti BBVA kullanıcılarına GM 9 Go ayda 149,84 TL



Dış görünümü GM 9 Pro'nun dikkat çeken tasarımından esinlenen; Google'ın geliştirilmiş uygulamaları ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırması ile özellikle akıllı telefonu ilk kez tecrübe edenlere hitap eden; GM 9 Go'yu satın almak isteyen Garanti BBVA kullanıcıları; peşin fiyatına 6 taksit kampanyası ile ayda 149,84 TL taksit ile telefona ulaşabilecekler.



GM 8 Go ayda 133,17 TL



Google'ın 'Android Go' versiyonunun dünyadaki ilk ürünü olan; kullanımı kolay uygulamaları ile akıllı telefona ilk adım konseptinde pazara sunulan ve başarılı kamerası ile dikkat çeken GM 8 Go'ya sahip olmak isteyen Garanti BBVA kullanıcıları ise telefonu ayda 133,17 TL taksit ile satın alabilecekler.



Peşin fiyatına 6 taksit imkanından yararlanmak veya hizmet hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isteyen Garanti BBVA'a kullanıcıları https://www.generalmobile.com/tr/kampanyalar/ adresi üzerinden işemlerini yapabilecek veya bilgi alabilecekler.



Perakende fiyat ile çekilecek kredi tutarı arasında farklılık olacaktır. Peşin fiyatına 6 taksit kampanyası doğrultusunda vade farkı General Mobile tarafından karşılanmaktadır.



** DXOmark tarafından yapılan test sonucuna göre 3.500 TL altı modeller arasından belirlenmiştir.

