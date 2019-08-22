General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

YÜKSEK Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında general ve amirallerin terfi ve atamalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gaete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı'na göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 27 general ve amiralin ataması yapıldı.

Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Yavuz Türkgenci Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ise Ege Ordu Komutanı oldu. Korgeneral Sinan Yayla ise vekaleten yürüttüğü 2. Ordu Komutanlığı görevine atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapılan atamaların tamamı şu şekilde:

"3. Ordu Komutanlığına Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Şeref Öngay,

Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci,

Ege Ordu Komutanlığına 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri,

2. Ordu Komutanlığına 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla,

MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğüne Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İrfan Özsert,

4. Kolordu Komutanlığına NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Erhan Uzun,

7. Kolordu Komutanlığına Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım,

NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanlığına 3. Piyade Tümen Komutanı NATO Kara Komutanı Tümgeneral Metin Tokel,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına Genelkurmay Strateji Dairesi Başkanı Tümgeneral Mustafa Oğuz,

6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Kuvvet Komutanlığına Özel Kuvvetler Komutanı Ahmet Ercan Çorbacı,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığına Genelkurmay Eğitim Dairesi Başkanı Tümgeneral Bahtiyar Ersay,

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk,

Özel Kuvvetler Komutanlığına 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan

5. Kolordu Komutanlığına 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tümgeneral Ahmet Karamahmut.

Kara Kuvvetleri EDOK Kurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanı Tümgeneral Selami Arslan

52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığına Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan,

Genelkurmay Genel Sekreterliğine 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal,

70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına 1. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Burhan Aktaş,

6. Hudut Tugay Komutanlığına Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğgeneral Recep Özdemir,

3. Piyade Tümen Komutanlığına Kara Kuvvetleri EDOK Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir,

1. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Faruk Yıldırım,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığına Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Barbaros Kasar,

3. Ordu Komutanlığı İDA. Kurmay YBŞK'lığına Kara Kuvvetleri EDPK Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol,

MSB Harita Genel Müdürlüğüne Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tuğgeneral Hurşit Ağırcan,

59. Hava ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığına 1. Ordu Komutanlığı İDA. Kurmay YBŞK. Tuğgeneral Aykut Tonbul,

MSB Lojistik Genel Müdür Yardımcılığına Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Mücahit Zorlutuna,

Kara Kuvvetleri EDOK Okullar Komutanlığına İKM. MLY. Okul ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay,

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay Personel İşleri Dairesi Başkanı Tuğgeneral Altan Er,

Kara Harp ENS. Komutanlığına MSB Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral İsmail Şanlı,

Milli Askeri Temsil Heyet Başkanlığına Genelkurmay Proje Geliştirme ve Yönetimi Daire Başkanı Tuğgeneral Rasim Yaldız,

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğgeneral Mehmet Özeren,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Daire Başkanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz,

2. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığına 28. Meknaize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun,

28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına Kara Kuvvetleri Komutanlığı Geliştirme ve Teşkilat Daire Başkanı Tuğgeneral Taner Uysal,

Genelkurmay Strateji Daire Başkanlığına SHAPE YNT. Direktörü Tuğgeneral Taner Sağıroğlu,

Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığına Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı İkmal Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan,

Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığına 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Ay,

5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına 48. HD. Tugay Komutanı Hakan Yiğittürk,

6. Mekanize Piyade Tümen ve MÖGK. Komutan Yardımcılığına 2. Zırhlı Tugay Komutanı Uğur Bülend Acarbey,

Topçu ve Füze Okul Komutanlığına 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Türker,

MSB Personel Genel Müdür Yardımcılığına 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet İbiş,

Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanlığına MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral İsmail Amanvermez,

Kara Kuvvetleri Lojistik K. İKM. K.'lığına MSB Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Osman Alp,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Daire Başkanlığına Genelkurmay Cari Harekat Daire Başkanı Tuğgeneral Sebahattin Kılınç,

Kara Harp Okulu Komutanlığına Kara Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı,

Müttefik Dönüşüm Komutanlığı Kurmay Başkanı KAY. Yardımcılığına 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak,

39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün,

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör,

18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin,

MSB KRM. Hizmetleri Daire Başkanlığına Tuğgeneral Mustafa Köksal,

6. Mekanize Piyade Tümen ve MÖGK Komutan Yardımcılığına 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam,

MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığına Kara Kuvvetleri Lojistik Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sinan Eren,

Genelkurmay Cari Harekat Daire Başkanlığına Çok Uluslu Müşterek Harp Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk,

MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına Genelkurmay KUV. GLŞ. ve KAY. YNT.D.BŞK.KUV.GLŞ.YRD Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş,

47. Komando Tugay Komutanlığına Dağ Komando Okulu ve EM. Dağ Komando Okul Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan,

4. Özel Kuvvetler Tugay Komutanlığına Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı KUR.BŞK.DENT. ve DEĞ.Ş.DENT. ve DEĞ.SB. Tuğgeneral Ahmet Gülmüş,

23. Komando Tugay Komutanlığına 47. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Berat Acar,

3. Piyade Tümen Komutan Yardımcılığına Genelkurmay İKK. ve GÜV. D. BŞK. Asimetrik Tehdit ve TEK.İSTH.Ş.MD. Tuğgeneral Fethi Oltulu,

28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına 1. Komando Eğitim Tugay Erkan Başkanı Tuğgeneral Hakan Tunç,

48. HD. Tugay Komutanlığına Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Salih Büyük,

6. Komando Tugay Komutanlığına Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat MRK.KOMD.EĞT.A.K Tuğgeneral Metin Eştürk,

18. Zırhlı Tugay Komutanlığına KKTC Güvenlik Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tuğgeneral Osman Akyıldız,5. Zırhlı Tugay Komutanlığına Zırhlı Birlikler Okulu ve EM.TNK.EĞT.A.K. Tuğgeneral Hacı Halil Osma,

16. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı 1 No'lu Denetleme Görevlisi Tuğgeneral Ali Fuat Arıkan,

23. Piayade Tümen Komutan Yardımcılığına Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı Sekreteri Tuğgeneral Halil Ünver,

6. Mekanize Piyade Tümen ve MÖGK. Komutan Yardımcılığına 8. Kolordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Zekeriya Yalçın,

Kara Havacılık Komutanlığına Kara Kuvvetleri Kara Havacılık Daire Başkanı Tuğgeneral Oğuz Baykal,

MSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne MSB Askeri Adalet Teftiş Kurulu Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Avcıoğlu."

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,