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General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararında Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutanın ismi yer aldı.

22.08.2019 09:10 General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararında Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutanın ismi yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutan bir üst rütbeye terfi etti. Kararda, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Yavuz Türkgenci Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu Komutanlığına ve Korgeneral Sinan Yayla ise 2. Ordu Komutanlığı görevine atandı.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: İHA

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