Generali'den Ücretsiz 'Prestij Servis Hizmeti'

Hasar anında sürücülere 7 'Prestij Servis Hizmeti' uygulamaya geçiyor.Türkiye'de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta, tüm kasko sigortası müşterileri için olası bir hasar durumunda 7 ayrıcalıklı hizmeti içeren "Prestij Servis Hizmeti"nden ücretsiz faydalanma imkanı sunuyor. Yapılan şirket açıklamasına göre Prestij Servis Hizmeti, bütçeye göre şekillendirilebilen Generali'nin yeni modüler ürünü 'Benim Kaskom' kapsamında tüm kasko müşterilerine ücretsiz olarak sunuluyor. Tüm Türkiye'deki kasko müşterilerinin yararlanabileceği Prestij Servis Hizmetleri kapsamında araç sahipleri, herhangi bir hasar durumunda 0850 555 55 55 numaralı telefondan Generali Sigorta Çağrı Merkezi'ni arayarak ücretsiz olarak faydalanabiliyor.Anlaşmalı Prestij Servis noktalarında sunulan 7 ücretsiz hizmetler; "Vale Hizmeti", "Sınırsız İkame Araç", "Boya Parlatma-Cila", "Fırçasız Oto Yıkama", "26 Nokta Mekanik Check-Up", "Yüzde 25 Bakım ve Mekanik Onarım İndirimi" ve "Direkt Ödeme" ayrıcalıklarını kapsıyor.Açıklamada şu bilgilere yer verildi:"Vale Hizmeti: Sigortalıların talep etmesi durumunda; aracı vale aracılığıyla alınarak onarımı yapılabiliyor ve onarımdan sonra teslim ediliyor.Sınırsız İkame Araç Hizmeti: Sigortalılar, 0850 555 55 55 no'lu hattı arayarak ikame araç istemesi durumunda, araç onarımı bitene kadar ikame araç hizmetinden yararlanabiliyor.Boya Parlatma-Cila Hizmeti: Talep edilmesi halinde Prestij Servise giden her araç, boya parlatma hizmetinden ücretsiz faydalanıyor.Fırçasız Oto Yıkama Hizmeti: Proje kapsamında servise giden her araç, fırçasız oto yıkama hizmetinden ücretsiz yararlanıyor.Mekanik Check-Up: Talep eden Generali sigortalıları için, 26 hizmet noktasında fren, lastik ve jantların kontrolü vb. işlemleri kapsayan check- up hizmeti sunuluyor.Periyodik Bakım İndirimi Hizmeti: Generali sigortalıları, araçlarının onarımını yaptırdıktan sonra mekanik bakım yaptırmak isterse, yüzde 25 işçilik indiriminden yararlanabiliyor.Direkt Ödeme: Bu hizmet kapsamında sigortalılar servise herhangi bir ödeme yapmadan aracını teslim alabiliyor." - İSTANBUL