Geniş Aile 2: Her Türlü konusu ve Geniş Aile 2 Her Türlü oyuncuları! Geniş Aile 2 Her Türlü özeti

Dizi versiyonu ile izleyicilerin beğenisini toplayan Geniş Aile, sinema versiyonuyla da izleyicilerden büyük ilgi gördü. Televizyon ve beyaz perdede ki başarısının ardından sinema filminin devamı olan Geniş Aile 2 Her Türlü filmi de izleyenlerden büyük övgü aldı. Peki Geniş Aile 2 Her Türlü konusu nedir? Geniş Aile 2 Her Türlü oyuncuları kimlerdir?

GENİŞ AİLE 2 HER TÜRLÜ KONUSU NEDİR?

Zekai, gazinolardaki rulet çarkını kontrol eden bir saat düzeneği yapar. Cevahir, daha düzenek tam hazır olmadan bizimkileri kumar masasına oturtur ve paraları başkaları kazanır. Katil kumarhane kralı Paçacı, Zekai'nin yari Pırıl'ı rehin alır. Paçacı'yı uğrattıkları zararı karşılamazlarsa muhtemelen Pırıl ölecektir. Bizimkiler saat düzeneğini kullanarak Kıbrıs kumarhanelerinden parayı kazanıp Pırıl'ı kurtarmak üzere Yavruvatan'a uçarlar.

GENİŞ AİLE 2 HER TÜRLÜ KONUSU KADROSU

Geniş Aile 2: Her Türlü Yönetmeni: Ömer Uğur

Geniş Aile 2: Her Türlü Oyuncuları: Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Ahmet Sarsılmaz, Bora Akkaş

Geniş Aile 2: Her Türlü Türü: Komedi

Geniş Aile 2: Her Türlü Yapım Yılı: 2016

Geniş Aile 2: Her Türlü Vizyon Tarihi: 4 Kasım 2016 Cuma

Geniş Aile 2: Her Türlü Senaryosu: Cüneyt İnay