Geniş Aile Komşu Kızı Filmi

Geniş Aile
dizisinden beyaz perdeye uyarlanan serinin üçüncü film
i Geniş Aile Komşu Kızı, sorunlu bir adam olan Cevahir'in maceralarını konu ediyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Cüneyt İnay'ın üstlendiği film
in oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan
, Bülent Çolak, Rojda Demirer
, Emre Altuğ
, Mine Teber
, Tuğça Karabayır, Tolga Canbeyli gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Cüneyt İnaySenaryo:
Cüneyt İnayOyuncular:
Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tolga Canbeyli, Tuğçe KarabayırFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Geniş Aile Komşu KızıYapımcı Firma:
Two YapımYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
02.08.2019 Geniş Aile Komşu Kızı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.