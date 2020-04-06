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Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu nedir? Geniş Aile Komşu Kızı oyuncuları kim?

Başrollerinde Ufuk Özkan ile Rojda Demirer'in yer aldığı, bir dönem tv ekranlarının sevilen dizisinin beyazperdeye uyarlanan versiyonu Geniş Aile Komşu Kızı filmi senarist ve yönetmenliğini Cüneyt İnay üstleniyor. Cevahir ile yakın dostu Ulvi'nin maceralarını konu edinen Geniş Aile Komşu Kızı konusu ve oyuncuları haberimizde.

06.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:08

Geniş Aile Komşu Kızı filmi; Zeynep'i, karşısına çıkan belalardan kurtarmak için kolları sıvayan eski aşk Cevahir ile dostu Ulvi de paylarına düşeni alacaklardır. Aşkı uğruna tüm zorlukları göze alan ikili Zeynep'i sorunalrından kurtarabilecekler midir? Geniş Aile Komşu Kızı oyuncuları arasında şarkıcı Emre Altuğ da yer alıyor. Geniş Aile Komşu Kızı filmi izle...

Geniş Aile Komşu Kızı filmi full izle...

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ KONUSU

Geniş Aile Komşu Kızı, sorunlu ve bir o kadar da sorumsuz bir birey olan Cevahir'in ve onun yancısı konumundan bir türlü kurtulamayan Ulvi'nin yeni maceralarını konu ediniyor. Hayatlarını bir türlü yoluna koyamayan Cevahir ve Ulvi, bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çalışır. Kendilerini beladan uzak tutmaya çalışan Cevahir ve Ulvi'nin yolu bir gün Cevahir'in bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Zeynep ile kesişir. Zor bir durumda olan Zeynep, başındaki dertten kurtulabilmek için Cevahir ve Ulvi'den yardım istemeye karar verir. Zeynep, abisi Katip'in vasiyetini üzerine Nebil'le evlenmek zorundadır. Zeynep bu evliliğin gerçekleşmesini istemese de evliliğin iptal olmasının tek yolu Nebil'in evlenmekten vazgeçmesidir. Zeynep'e yardım etmeye karar veren Cevahir ve Ulvi, Muazzez ve Kütük'ün de yardımı ile Nebil'i Zeynep'ten soğutmak için türlü oyunlar oynar. Çok geçmeden amaçlarına ulaşan Cevahir ve Ulvi artık her şeyin yoluna girdiğini düşünür. Ancak Nebil, onları türlü belaların içine sürükleyecektir.

Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu nedir? Geniş Aile Komşu Kızı oyuncuları kim?

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ OYUNCULARI

Senaristliğini ve yönetmenliğini Cüneyt İnay'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tuğçe Karabayır, Tolga Canbeyli gibi isimler yer alıyor.

Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu nedir? Geniş Aile Komşu Kızı oyuncuları kim?
Etiketler: Ufuk Özkan, Geniş Aile, Gündem, Sinema, Güncel

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Geniş Aile Komşu Kızı filminin konusu nedir?
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