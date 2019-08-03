Geniş Aile Komşu Kızı'nın özel gösterimi

Cinetime ÖzdilekPark İstanbul'da Gerçekleşti

Basın mensuplarının yanı sıra özel gösterime filmin başrol oyuncularından olan Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer ve Emre Altuğ katılım sağladı.

Dizi olarak yayınlandığı dönemde büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve ilk filmin ardından ikinci filmde de seyirciyle buluşacak olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını belirten Geniş Aile Komşu Kızı filminin başrol oyuncularından Ufuk Özkan: "Bir önceki filmde olduğu gibi yine içinde komedinin, kahkahanın, aşkın olduğu, "Geniş Aile" seyircisinin özlediği tatta bir iş çıkarttık ortaya. Artık tüm izleyicileri bu yaz sinema salonlarına bekliyoruz." diye konuştu.