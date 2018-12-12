Geniş Aileler İçin "Vestel Kasırga" Kolaylığı

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:00



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:00

Vestel Küçük Ev Aletleri ailesinin yeni kahramanı Vestel Kasırga A9000 toz torbalı elektrikli süpürge, geniş hacmi ve 1.319 TL'lik tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla tozları hapsetmeye geliyor.Vestel açıklamasına göre, Kasırga A9000 yüzde 99,99 toz filtreleme performansı sayesinde, süpürge fırçasından giren tozu filtreleyerek hapsedip, çekilen tozun tekrar evin içine salınmasını engelliyor. 700 W motor gücü, ve A enerji sınıfı ile dikkat çeken süpürge 63 dB ses seviyesine sahip. Ayrıca sapındaki kumandası sayesinde çekim gücünü eğilmeye ihtiyaç duymadan tek tıkla ayarlama imkanı da sunuyor.Vestel Kasırga A9000'in reklam kampanyası 10 Aralık'ta TV, dijital mecralar, sosyal medya, açık hava, mağazalarda vitrin giydirmesi gibi mecralarda 360 derece iletişimle başladı. Concept Reklam Ajansı tarafından hazırlanan reklam filminde evin küçük çocuğunun evi dağıtmasına karşılık annenin en büyük yardımcısı olarak Vestel Kasırga Elektrikli Süpürge, günü kurtaran bir kahraman olarak öne çıkıyor. Şık tasarım detayları sayesinde çocuğun hayalinde tıpkı bir otomobil gibi canlanan Kasırga'nın, tozu döndürmek yerine hapseden filtre teknolojisine de dikkat çekiliyor. Film ürünün yüksek çekim gücü ve geniş hacmine dikkati çekiyor.